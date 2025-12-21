Il caso del tredicenne di La Spezia che ha intrapreso un percorso di transizione di genere ha riportato al centro dell’attenzione il tema dei trattamenti farmacologici nei minori. Secondo quanto riportato da diverse ricostruzioni giornalistiche e da quanto riferito dall’avvocato della famiglia, nel percorso clinico del ragazzo sarebbe stato utilizzato anche un farmaco specifico: la triptorelina. Un medicinale poco noto al grande pubblico, ma da tempo al centro del dibattito medico e bioetico quando si parla di disforia di genere in età adolescenziale. Ecco cosa sapere. Cos’è la disforia di genere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Disforia di genere e triptorelina: cosa sapere

