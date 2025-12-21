DIRETTA Tutte le notizie del 21 dicembre | Spalletti rilancia la Juve novità Mckennie Prima vittoria in campionato della Fiorentina
Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, domenica 21 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Tutte le notizie del 21 dicembre: Spalletti rilancia la Juve, il dato. Anche il Liverpool su Bastoni (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! 20:16 21 Dicembre Fiorentina, prima vittoria in campionato!. Prima vittoria in campionato della Fiorentina! Al Franchi i viola hanno demolito l’Udinese con un pesantissimo 5-1. La Fiorentina rimane in silenzio stampa, ma termina il ritiro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: DIRETTA Tutte le notizie del 21 dicembre: Spalletti rilancia la Juve, novità Mckennie. Anche il Liverpool su Bastoni
Leggi anche: DIRETTA Tutte le notizie del 21 dicembre: Spalletti rilancia la Juve, il dato. Anche il Liverpool su Bastoni
Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, slalom e slalom gigante in Alta Badia: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Udinese e Genoa-Atalanta in diretta e streaming: gli orari; Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky.
Ucraina, Mosca: “Putin pronto al dialogo con Macron”. Tajani: “In decreto ci saranno anche le armi” – La diretta - Proseguono i tentativi di negoziato sulla guerra in Ucraina: continuano anche oggi 21 dicembre i colloqui a Miami, che Kirill Dmitriev, rappresentante ... msn.com
Tutte le notizie di venerdì 21 novembre: Spalletti in conferenza, si ferma Scalvini - it : dal ritorno in campo della Serie A alle ultimissime di mercato ... calciomercato.it
Tutte le notizie di martedì 18 novembre - A margine del 40° Premio Viareggio, è tornato a parlare Paolo Maldini: “Faccio un po’ fatica a parlare del Milan, però sono contento della classifica che occupa. calciomercato.it
Sancataldese – Savoia a porte chiuse: come seguirla in diretta La sfida tra Sancataldese e Savoia si gioca senza pubblico, ma puoi comunque non perderti nemmeno un minuto! Ecco tutte le info per vedere la partita in diretta streaming Dove colle - facebook.com facebook
Tutte le ultime novità su #Garlasco, ora in diretta a #Mattino5 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.