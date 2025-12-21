DIRETTA Tutte le notizie del 21 dicembre | Spalletti rilancia la Juve novità Mckennie Prima vittoria in campionato della Fiorentina

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, domenica 21 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Tutte le notizie del 21 dicembre: Spalletti rilancia la Juve, il dato. Anche il Liverpool su Bastoni (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! 20:16 21 Dicembre Fiorentina, prima vittoria in campionato!. Prima vittoria in campionato della Fiorentina! Al Franchi i viola hanno demolito l’Udinese con un pesantissimo 5-1. La Fiorentina rimane in silenzio stampa, ma termina il ritiro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

