DIRETTA Tutte le notizie del 21 dicembre | Spalletti rilancia la Juve novità Mckennie Anche il Liverpool su Bastoni

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, domenica 21 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Tutte le notizie del 21 dicembre: Spalletti rilancia la Juve, il dato. Anche il Liverpool su Bastoni (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! 13:59 21 Dicembre Juve, rinnovo McKennie: le ultime di CM.IT. McKennie conquista anche Spalletti: l’assist decisivo per il futuro! 10:00 21 Dicembre Non solo Fullkrug: asse Milan-Chelsea per il difensore. Non solo Fullkrug, i l Milan potrebbe prendere in Premier anche un difensore centrale: occhio ad Ake del Manchester City, ma anche a Disasi in uscita dal Chelsea. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

