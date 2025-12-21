Difetti critici | l' allarme sul prossimo scudo missilistico di Taiwan
Il sistema di difesa aerea proposto da Taiwan, conosciuto come T-Dome, presenterebbe " vulnerabilità e difetti critici " e sarebbe inaffidabile in caso di attacco da parte dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese: questo, in sintesi, è il resoconto di una lunga analisi pubblicata da una rivista militare di Pechino. Il T-Dome, ispirato all'Iron Dome israeliano e al Golden Dome americano, è stato svelato ufficialmente a ottobre e dovrebbe servire a proteggere l'isola da minacce esterne, tra cui aerei, droni e missili, intercettandoli prima che possano colpire Taiwan. Sebbene il presidente taiwanese William Lai non abbia fornito molti dettagli tecnici, il Ministro della Difesa, Wellington Koo Li Hsiung, ha affermato che il sistema dovrebbe puntare sull'integrazione delle tecnologie esistenti con nuove soluzioni, come l'intelligenza artificiale, invece di acquistare ingenti quantità di nuovi missili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
