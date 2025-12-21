Dialogo con il territorio e istituzioni | anno record per Urbino Capoluogo

Nel 2025, Urbino Capoluogo conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel territorio, registrando un anno positivo grazie alla partecipazione attiva di cittadini e istituzioni. Con 110 nuovi iscritti e un totale di 2.260 interessati alle iniziative di valorizzazione, si rafforza il dialogo con il territorio e le istituzioni, contribuendo allo sviluppo e alla promozione delle eccellenze della città e del Montefeltro.

"Anche il 2025 è stato un anno da incorniciare per Urbino Capoluogo: 110 nuovi iscritti, al ritmo di due alla settimana, per un totale di 2260 interessati alle iniziative destinate a valorizzare le eccellenze della città e del Montefeltro". È questo il bilancio che Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, presidente e vicepresidente vicario dell'associazione, tracciano per l'anno che si avvia a conclusione. Dodici mesi in cui le iniziative sono state legate "dal desiderio di far conoscere non solo il passato, ma anche il presente di Urbino e del suo antico Ducato, storie straordinarie e avvenimenti ancora sconosciuti al grande pubblico.

