Inter News 24 Di Lorenzo suona la carica: il capitano azzurro tra ambizioni personali, responsabilità di leadership e le difficoltà. Napoli pronto a giocarsi un altro trofeo e a farlo con la voce del suo capitano. Giovanni Di Lorenzo, terzino destro classe 1993 e leader dello spogliatoio azzurro, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla finale di Supercoppa contro il Bologna e sul momento vissuto dalla squadra di Antonio Conte, allenatore dei partenopei noto per il suo calcio intenso e organizzato. Per Di Lorenzo, la Supercoppa rappresenta molto più di una semplice finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Lorenzo sfida l’Inter per il campionato: «Vincere resta un’emozione incredibile, puntiamo alla Supercoppa»

Leggi anche: Napoli, Di Lorenzo suona la carica: «Vincere resta un’emozione incredibile, farlo da capitano ancor di più. Puntiamo ad alzare la Supercoppa»

Leggi anche: Genoa, testa alla sfida contro l’Inter: questi due giocatori sono da verificare per la prossima sfida di campionato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mattagnanese BSL calcio a 5 di scena sabato a Borgo San Lorenzo: "Bella sfida con l'Arpi Nova" #SerieBFutsal - facebook.com facebook

Napoli, Di Lorenzo alla vigilia della sfida di Supercoppa con il Milan: "Siamo pronti" x.com