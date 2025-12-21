Di Lorenzo | Il Bologna? Ce la ricordiamo bene quella partita il pensiero è ancora vivo

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, riflette sulle recenti prestazioni della squadra. Parla della partita contro il Bologna, che ricorda ancora con precisione, e del mal di trasferta che colpisce il Napoli, di cui non conosce le cause. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla situazione attuale del club e sulle sfide future, con la possibilità di conquistare la Supercoppa lunedì sera.

Di Lorenzo: «Il mal di trasferta del Napoli? Nemmeno noi sappiamo perché» La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, intervista Giovanni Di Lorenzo capitano del Napoli che lunedì sera potrebbe vincere la Supercoppa da affiancar ai due scudetti. Come un certo Diego Armando Maradona. È stata una par­tita molto fisica. Le famose ener­gie man­cate con Ben­fica e Udi­nese sono tor­nate? Avete rica­ri­cato le bat­te­rie? Di Lorenzo: «La par­tita in sé ha fatto sì che diven­tasse una gara più dura: era un big match in semi­fi­nale, con la pro­spet­tiva di poter alzare un tro­feo pochi giorni dopo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

