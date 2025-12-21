Di Lorenzo | Gara difficile ma puntiamo ad alzare la Coppa

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato la finale di Supercoppa alla vigilia dell'incontro. Ha sottolineato che si tratta di una partita impegnativa, ma che la squadra è determinata a dare il massimo per conquistare il trofeo. Le dichiarazioni del capitano riflettono la consapevolezza dell'importanza dell’appuntamento e la volontà di ottenere un risultato positivo. Di Lorenzo: “Gara difficile, ma puntiamo ad alzare la Coppa”.

Il Genoa rilancia Venturino. Vieira: "Puntiamo su di lui", e a Bologna fu già decisivo - Solo 10 minuti in campo per lui finora e quella scintilla vista un anno fa che ora punta a riaccendersi nel più breve tempo possibile. calciomercato.com

Andrea Cavicchioli. Pianistec · Uruk-Hai Army March Theme. RECAP GARA PER LO ZIO aka @lmantovani_188 Alleno Lorenzo da più di quattro anni. Nonostante i “1.400 infortuni” affrontati insieme, siamo riusciti a trovare una quadra che ci ha permesso di ot - facebook.com facebook

