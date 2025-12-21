Di Lorenzo | Gara difficile ma puntiamo ad alzare la Coppa
Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato la finale di Supercoppa alla vigilia dell'incontro. Ha sottolineato che si tratta di una partita impegnativa, ma che la squadra è determinata a dare il massimo per conquistare il trofeo. Le dichiarazioni del capitano riflettono la consapevolezza dell'importanza dell’appuntamento e la volontà di ottenere un risultato positivo. Di Lorenzo: “Gara difficile, ma puntiamo ad alzare la Coppa”.
Le parole del capitano partenopeo alla vigilia della finale di Supercoppa. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della finale .
