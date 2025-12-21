Di Lorenzo e la Supercoppa | Vincere da capitano ha un sapore unico

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha condiviso le sue emozioni dopo la vittoria in Supercoppa. In una giornata che ha visto il team confrontarsi di nuovo nello stesso contesto, Di Lorenzo ha sottolineato l'importanza di questa vittoria e il valore di indossare la fascia da capitano. La soddisfazione di un traguardo raggiunto con impegno e dedizione si unisce alla consapevolezza di rappresentare un'intera squadra. Di Lorenzo e la Supercoppa: «Vincere da capitano ha un

"> Riyad – Stessa città, stesso stadio, ma una nuova occasione con la storia. Due anni dopo, il Napoli torna a giocarsi la Supercoppa e lo fa affidandosi ancora una volta al suo capitano, Giovanni Di Lorenzo. Un punto fermo che resiste al tempo, ai cambi di allenatore e di squadra, sempre con il 22 sulle spalle e la fascia al braccio. A raccontare pensieri e ambizioni del leader azzurro è Vincenzo D’Angelo, inviato a Riyad per la Gazzetta dello Sport. Di Lorenzo sa bene cosa rappresenta questa finale. Può cancellare in un colpo solo le delusioni delle Supercoppe perse nel 2021 e nel 2024 e continuare a scolpire il suo nome nella storia del club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Di Lorenzo e la Supercoppa: «Vincere da capitano ha un sapore unico» Leggi anche: L’omaggio del PalaEstra. Emozioni e applausi al ritorno di Recalcati: "Il primo scudetto ha un sapore unico» Leggi anche: Supercoppa italiana, Cugini avvisa: «Inter in crescita, è la squadra che ha più voglia di vincere» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, Di Lorenzo: “Pronti ad affrontare la Supercoppa, vogliamo vincere il trofeo”; Napoli, Di Lorenzo presenta la sfida al Milan: Vogliamo la finale; Napoli, Di Lorenzo: Pronti ad affrontare la Supercoppa, vogliamo vincere il trofeo; Di Lorenzo convinto: “Vogliamo riscattarci e vincere la Supercoppa Italiana”. Di Lorenzo: "Posso vincere quanto Maradona! Bologna? La ricordiamo bene, ma sarà diverso. Su Conte..." - Alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Bologna, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul significato personale e collettivo della. tuttonapoli.net Di Lorenzo: «Il Bologna? Ce la ricordiamo bene quella partita, il pensiero è ancora vivo» - Di Lorenzo: «Anche il Milan ci aveva battuto in campionato. ilnapolista.it

Di Lorenzo: "Maradona, Conte e il mal di trasferta. Vogliamo la Supercoppa" - Una sfida che riveste un significato particolare perché potrebbe regalare il secondo trofeo in pochi mesi a ... msn.com

Il rigore giustamente tolto a #Bonny in Supercoppa Italiana chiude definitivamente il discorso su quello erroneamente a #DiLorenzo in Napoli-Inter. Almeno su questo si è raggiunto un accordo - facebook.com facebook

Rasmus Hojlund reveals why he hugged Romelu Lukaku after scoring to beat AC Milan in the Supercoppa Italiana and hopes Napoli can ‘win a trophy’ on Monday, while Giovanni Di Lorenzo hails the team spirit. #Napoli #ACMilan #NapoliMilan #Supercoppa x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.