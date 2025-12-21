Prato, 21 dicembre 2025 – A Prato il Natale arriva di corsa, e lo fa con il sorriso. Torna puntuale, come una tradizione che scalda il cuore, la “5 km di Buon Natale col Sorriso”, la corsa degli auguri organizzata da Silvano Melani e dallo storico negozio Il Campione, un appuntamento che negli anni è diventato simbolo di festa, condivisione e solidarietà. Lo scorso anno furono oltre 500 i podisti, tutti rigorosamente vestiti da Babbo Natale, a colorare di rosso e bianco la vigilia più attesa dell’anno. Dopo un primo tratto sulla ciclabile che costeggia il fiume Bisenzio, il serpentone festoso invederà con allegria le vie del centro cittadino, fino a raggiungere uno dei momenti più iconici della manifestazione: la tradizionale foto ricordo sulla scalinata del Castello dell’Imperatore, immagine che ogni anno racconta meglio di mille parole lo spirito dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di corsa o camminando, è un “Buon Natale con il Sorriso”

