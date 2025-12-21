La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro del materiale girato da Fabrizio Corona, in vista della messa online della seconda puntata di Falsissimo, il format YouTube dedicato ai retroscena della vita dei personaggi dello spettacolo. La decisione arriva dopo che Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, ha presentato una denuncia per revenge porn, come confermato dall’avvocato Ivano Chiesa a Fanpage.it. Corona annuncia la seconda puntata nonostante il sequestro. Fabrizio Corona ha annunciato via Instagram di essere al lavoro sulla nuova puntata di Falsissimo, nonostante il sequestro del materiale da parte della Procura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Denunciato!”. Caso Signorini, la notizia shock su Corona: “Hanno sequestrato tutto”

Leggi anche: Caso Signorini, la Procura sequestra il materiale di Corona: il conduttore l’ha denunciato per revenge porn

Leggi anche: Alfonso Signorini rompe il silenzio sul caso Corona: “Denuncio tutto”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Antonio Medugno citato da Fabrizio Corona nel caso Signorini, la risposta a Notizie sui compromessi; Oggi godo e dico a tutti quelli che si sono venduti, mi fate schifo, Bello vedere i vostri idoli sgretolarsi come carta pesta, fate ribrezzo: le reazioni dei concorrenti del GF dopo le accuse di Corona a Signorini; Sono stato il primo che ha denunciato il sistema Signorini che poteva essere fermato a settembre; Le reazioni alle accuse di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini: le parole di Daniele Dal Moro, Zequila e Stefano Bettarini.

Caso Signorini, la Procura sequestra il materiale di Corona: il conduttore l’ha denunciato per revenge porn - La Procura ha disposto il sequestro del materiale girato da Fabrizio Corona, in attesa della messa online della seconda puntata di Falsissimo dedicata ... fanpage.it