Denunciato! Caso Signorini la notizia shock su Corona | Hanno sequestrato tutto
La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro del materiale girato da Fabrizio Corona, in vista della messa online della seconda puntata di Falsissimo, il format YouTube dedicato ai retroscena della vita dei personaggi dello spettacolo. La decisione arriva dopo che Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, ha presentato una denuncia per revenge porn, come confermato dall’avvocato Ivano Chiesa a Fanpage.it. Corona annuncia la seconda puntata nonostante il sequestro. Fabrizio Corona ha annunciato via Instagram di essere al lavoro sulla nuova puntata di Falsissimo, nonostante il sequestro del materiale da parte della Procura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Caso Signorini, la Procura sequestra il materiale di Corona: il conduttore l’ha denunciato per revenge porn
Leggi anche: Alfonso Signorini rompe il silenzio sul caso Corona: “Denuncio tutto”
Antonio Medugno citato da Fabrizio Corona nel caso Signorini, la risposta a Notizie sui compromessi; Oggi godo e dico a tutti quelli che si sono venduti, mi fate schifo, Bello vedere i vostri idoli sgretolarsi come carta pesta, fate ribrezzo: le reazioni dei concorrenti del GF dopo le accuse di Corona a Signorini; Sono stato il primo che ha denunciato il sistema Signorini che poteva essere fermato a settembre; Le reazioni alle accuse di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini: le parole di Daniele Dal Moro, Zequila e Stefano Bettarini.
Caso Signorini, la Procura sequestra il materiale di Corona: il conduttore l’ha denunciato per revenge porn - La Procura ha disposto il sequestro del materiale girato da Fabrizio Corona, in attesa della messa online della seconda puntata di Falsissimo dedicata ... fanpage.it
Parla Ivano Chiesa, avvocato di Corona: "Signorini l'ha denunciato per revenge porn" - Poche ore fa Fabrizio Corona ha annunciato il sequestro del materiale relativo al caso Signorini da parte di “14 agenti” mandati dalla procura. today.it
Caso Signorini, sequestrati a Corona i video per la nuova puntata: «Ipotesi revenge porn». Lui attacca: «Così proteggete un porco» - Fabrizio Corona ha annunciato di aver girato di nuovo tutto il materiale necessario in tempi record e che la puntata uscirà comunque la sera di lunedì 22 dicembre ... msn.com
: La Polizia Locale di Campomarino ha denunciato due persone per gravi violazioni in materia ambientale e di tutela degli animali. Nel primo caso, un cittadino ha abba - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.