Denise Ruggeri muore durante la crociera sul Nilo in Egitto scontro tra due imbarcazioni a 30 km da Luxor | a bordo decine di connazionali
Tragedia sul Nilo. Una turista italiana è deceduta per le ferite riportate dopo che la nave da crociera a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un'altra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
