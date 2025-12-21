Demetrio Stratos | la biografia

Demetrio Stratos durante la registrazione in solo dal titolo Metrodora, edita per la collana CrampsDiverso, Milano, 1976, @Roberto Masotti, Lelli e Masotti Archivio MILANO – Demetrio Stratos (italianizzazione di Efstratios Demetriou) nasce il 22 Aprile 1945 da genitori greci ad Alessandria d’Egitto, dove trascorre i primi tredici anni della sua vita e dove frequenta il Conservatoire National d’Athènes, studiando fisarmonica e pianoforte. A seguito degli eventi politici che coinvolgono l’Egitto, si trasferisce dapprima a Cipro e poi, nel 1962, in Italia, dove si iscrive alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e fonda, l’anno successivo, un gruppo musicale studentesco all’interno del quale figura inizialmente solo come tastierista e successivamente anche come cantante. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

