(Adnkronos) – Andrea Delogu ha vinto Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva e radiofonica ha trionfato nel dance show di Rai 1 imponendosi nella finalissima e battendo Francesca Fialdini all’ultimo scontro. Una serata di festa per Delogu, che insieme al maestro Nikita Perotti, tra pista e presunti flirt, poi smentiti, è stata una delle . L'articolo Delogu, nottata di festa con. Nikita dopo Ballando: “Ho dormito due ore” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Delogu, nottata di festa con… Nikita dopo Ballando: “Ho dormito due ore”

Leggi anche: “Ho fatto casino”. Ballando con le stelle, la confessione di Andrea Delogu, coinvolto Nikita

Leggi anche: Nikita Perotti: “Tengo tantissimo ad Andrea Delogu. Ballando? Ho vinto quando l’ho incontrata”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La finale è al cardiopalma. A colpi di professionalità, impegno, sudore, tanto che nell'istante della proclamazione della vincitrice, Andrea Delogu fa letteralmente una piroetta, non si tiene, piange, alza le braccia, un momento di immensa gioia quasi liberatrice, facebook