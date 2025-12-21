Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi e sarebbe compatibile con la ‘traccia 33’ lasciata sul muro dall’assassino. A riferirlo è il Tg1 nell’edizione delle 20. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, Tg1: nuova impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale

Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi

Leggi anche: Garlasco e l’impronta di scarpa n. 42: «Può accusare Andrea Sempio»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Caso Garlasco, consulente Poggi: unica prova il Dna di Stasi su una cannuccia; Caso Garlasco, cosa succede ora: gli esiti dell'incidente probatorio su Sempio e il Dna; Garlasco in TV, l’orecchino e il telefono di casa Poggi: la doppia pista e la nuova teoria sul killer; Caso Garlasco conto alla rovescia: tre giorni alla perizia in aula sul Dna. Il giallo dei monili.

Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. fanpage.it