Omicidio Chiara Poggi, un nuovo tassello di un puzzle complicato. A distanza di oltre diciassette anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a occupare stabilmente il dibattito mediatico e giudiziario, tra nuove indiscrezioni, approfondimenti televisivi e ricostruzioni investigative. In questo contesto si inserisce un ulteriore elemento destinato a far discutere: secondo quanto riferito dal Tg1, nelle più recenti valutazioni degli inquirenti sarebbe emersa una nuova impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale della villetta di via Pascoli. L’impronta e il collegamento con la “traccia 33”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Delitto di Garlasco, spunta una nuova impronta insanguinata sulle scale: il mistero della traccia mai analizzata

Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: “Una scarpa insanguinata in cima alle scale vicina al corpo di Chiara”

Leggi anche: Delitto Garlasco, Tg1: nuova impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Garlasco, all’incidente probatorio spunta un foglio di lavoro del 2014: giallo sul Dna analizzato 11 anni fa; Garlasco, spunta un verbale dimenticato del 2014 sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi. «Ci sono tracce mai analizzate»; Sempio e il Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Cosa si decide oggi. In aula spunta Stasi; Garlasco in Tv, spunta a sorpresa il manoscritto del 2014: Stasi e il DNA, cambia tutto.

Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo ... fanpage.it