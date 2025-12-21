Delitto di Garlasco spunta una nuova impronta insanguinata sulle scale | il mistero della traccia mai analizzata
Omicidio Chiara Poggi, un nuovo tassello di un puzzle complicato. A distanza di oltre diciassette anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a occupare stabilmente il dibattito mediatico e giudiziario, tra nuove indiscrezioni, approfondimenti televisivi e ricostruzioni investigative. In questo contesto si inserisce un ulteriore elemento destinato a far discutere: secondo quanto riferito dal Tg1, nelle più recenti valutazioni degli inquirenti sarebbe emersa una nuova impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale della villetta di via Pascoli. L’impronta e il collegamento con la “traccia 33”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: “Una scarpa insanguinata in cima alle scale vicina al corpo di Chiara”
Leggi anche: Delitto Garlasco, Tg1: nuova impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale
Garlasco, all’incidente probatorio spunta un foglio di lavoro del 2014: giallo sul Dna analizzato 11 anni fa; Garlasco, spunta un verbale dimenticato del 2014 sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi. «Ci sono tracce mai analizzate»; Sempio e il Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Cosa si decide oggi. In aula spunta Stasi; Garlasco in Tv, spunta a sorpresa il manoscritto del 2014: Stasi e il DNA, cambia tutto.
Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo ... fanpage.it
Garlasco, spunta una nuova impronta di una scarpa insanguinata - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo d ... msn.com
Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara - Già l’estate scorsa emerse di una traccia di sangue mai analizzata, una “strisciata” di una suola, sul muro vicino alle scale ... ilgiorno.it
La perizia del delitto di Garlasco: Dna di Sempio sulle unghie di Poggi
Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe emersa una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata individuata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. L’impronta risulterebbe compatibil - facebook.com facebook
L’inchiesta sul delitto di #Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale. E sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata dall’assassino di Chiara #Poggi. #Tg1 Elena Fus x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.