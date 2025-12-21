Delitto di Garlasco nuova valutazione su un’orma | verifiche sulla dinamica dell’omicidio

Un possibile evoluzione nelle indagini sull'omicidio di Garlasco è emerso durante l'edizione serale del Tg1 di domenica. Gli inquirenti, impegnati da mesi in nuovi accertamenti, avrebbero individuato l'orma di una calzatura sporca di sangue sul gradino superiore della scala dove fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Questa nuova valutazione sulla scena del delitto risulterebbe coerente con la cosiddetta "traccia 33", impronta rossastra – priva di sangue – rilevata sulla parente della scala che porta alla taverna. L'impronta 33 ha quel colore rossastro a causa di un reagente che fu usato per le analisi.

