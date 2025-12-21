Delitto di Garlasco nuova valutazione su un’orma di sangue | verifiche sulla dinamica dell’omicidio

Un possibile evoluzione nelle indagini sull’omicidio di Garlasco è emerso durante l’edizione serale del Tg1 di domenica. Gli inquirenti, impegnati da mesi in nuovi accertamenti, avrebbero individuato l’orma di una calzatura sporca di sangue sul gradino superiore della scala dove fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Questa nuova valutazione sulla scena del delitto risulterebbe coerente con la cosiddetta “traccia 33”, un segno con tracce ematiche già noto alle cronache. L’impronta 33 è una traccia ematica di contatto lasciata sulla parete della scala che scende verso la cantina di via Pascoli. Catalogato già nel 2007, il reperto non ricevette particolare attenzione poiché non presentava segni ematici evidenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, nuova valutazione su un’orma di sangue: verifiche sulla dinamica dell’omicidio Leggi anche: Delitto di Garlasco, i nuovi esami riscrivono la dinamica dell'omicidio: gli elementi che potrebbero scagionare Stasi Leggi anche: “Quella colata di sangue lì”. Garlasco, la nuova perizia dei Ris sulla scena del delitto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caso Garlasco, ultimo atto dell'incidente probatorio. Alberto Stasi in aula a sorpresa; Garlasco, chiusa la discussione sul DNA di Sempio: Stasi lascia il tribunale assediato dai cronisti; Garlasco, finita l'udienza. Polemica sulla presenza di Alberto Stasi in aula; Caso Garlasco, oggi si torna in aula: confronto tra periti e consulenti su Dna Sempio. Delitto di Garlasco, nuova valutazione su un’orma di sangue: verifiche sulla dinamica dell’omicidio - Un possibile evoluzione nelle indagini sull’omicidio di Garlasco è emerso durante l’edizione serale del Tg1 di domenica. ilfattoquotidiano.it

Garlasco, nuova impronta: una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara Poggi. «Compatibile con la traccia del killer» - Secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara ... msn.com

Garlasco, tutte le “prove” ancora da decifrare: il profilo genetico di Sempio, l’impronta 33 e il giallo sull’ora del delitto - “La traccia palmare trovata lungo le scale sarebbe sporca di sangue e sudo ... ilgiorno.it

#garlasco M.P. a Sempio : ne usciremo anche stavolta.

Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe emersa una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata individuata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. L’impronta risulterebbe compatibil - facebook.com facebook

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Ieri l'incidente probatorio su impronte e dna, Alberto Stasi presente a sorpresa all'udienza. Andrea Sempio, a cena coi legali, ostenta sicurezza x.com

