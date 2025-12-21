Del Principe e i brani più profondi

Del Principe e i brani più profondi Sarà un Concerto di Natale ricco di emozioni e significato quello che si terrà oggi alle 10 nella suggestiva Parrocchia del Santissimo Crocifisso di Grosseto, luogo capace di accogliere il pubblico in un’atmosfera intima e raccolta, dove luce, architettura e silenzio favoriscono l’ascolto e la condivisione. È un’occasione per riscoprire la bellezza della musica e del momento di festa.

Sarà un ’ Concerto di Natale ’ ricco di emozioni e significato quello che si terrà oggi alle 10 nella suggestiva Parrocchia del Santissimo Crocifisso di Grosseto, luogo capace di accogliere il pubblico in un’atmosfera intima e raccolta, dove luce, architettura e silenzio favoriscono l’ascolto e la condivisione. Una chiesa che è anche cuore pulsante di spiritualità e comunità, ideale per amplificare il messaggio universale della musica natalizia. Protagonista della matinée sarà Isabella Del Principe (nella foto), cantante professionista di grande esperienza e versatilità, affermata nel panorama soul, gospel e jazz italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

