A Maranello continua il progetto per mettere a disposizione i defibrillatori a servizio della collettività. Sabato 20 dicembre è stato inaugurato un dispositivo, frutto di una donazione da parte della famiglia Alessandroni al Gruppo Alpini Maranello, installato presso la palestra dell’istituto di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Stranger things 5 il prof della scuola superiore nel cast della stagione finale

Leggi anche: “Non vogliamo un premio se ci togliete la palestra”: la protesta della Lario Scuola di Judo alla Festa dello Sport

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A San Lazzaro cinque nuovi defibrillatori: ora i dispositivi sono 33; Mestrino, riapre la palestra scolastica di via Calatafimi; Nuovo defibrillatore alla stazione di Castel Bolognese donato dagi “Amici di Merenda”; Inaugurata la nuova palestra dell’Itis “Lucarelli”.

Maranello: defibrillatore alla palestra della Scuola Superiore Ferrari - A Maranello continua il progetto per mettere a disposizione i defibrillatori a servizio della collettività. sassuolo2000.it

Trescore, studente in arresto cardiaco salvato da insegnanti e defibrillatore - L’ora di ginnastica nella palestra del palazzetto di Trescore, e poi in classe per le altre lezioni. ecodibergamo.it

Studente in arresto cardiaco a scuola, il professore lo salva col defibrillatore: “Un miracolo” - TRESCORE BALNEARIO – Siamo nella palestra dell’istituto Abf, centro di formazione professionale, a Trescore Balneario. ilgiorno.it

UN NUOVO DEFIBRILLATORE PER LA PALESTRA DELL’IIS FERRARI DONATO DALLA FAMIGLIA ALESSANDRONI E DAGLI ALPINI Questa mattina è stato inaugurato un nuovo defibrillatore presso la palestra dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘A. Ferrari’. Il - facebook.com facebook