Decoro gli alberi di Natale dei vip | Ferragni lo ha voluto anni ?90 De Martino nordico De Lellis con fiocchi di velluto Il costo? Fino a 10mila euro

Ogni anno, alcuni personaggi noti affidano a professionisti il decoro dei loro alberi di Natale, creando un’atmosfera speciale nelle loro case. Ferragni, De Martino e De Lellis sono solo alcuni esempi di clienti che investono fino a 10mila euro per decorazioni personalizzate. La magia del Natale si manifesta anche nella fiducia riposta da chi apre le porte della propria casa, permettendo di condividere momenti di festa e intimità.

«La magia del Natale nasce anche quando qualcuno si fida e ti lascia entrare nella sua casa». E lui lo fa ogni anno, non soltanto varcando la porta delle abitazioni delle persone.

