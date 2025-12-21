Decine di bimbi scomparsi rivenuti durante maxi operazione di polizia in Usa | Torneranno a casa per Natale
In totale, 43 bambini sono stati localizzati e portati in salvo dagli agenti in Florida e in altri Stati, tra cui il più il piccolo di appena 18 mesi. Il blitz durato diversi giorni dopo indagini andate avanti per mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
