De Vrij via dall’Inter a gennaio? Lo stimolo Mondiale chiama | la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata! Individuato l’obiettivo

È possibile che de Vrij lasci l’Inter a gennaio, considerando le esigenze legate al Mondiale. La dirigenza nerazzurra si sta preparando per questa eventualità, individuando già un possibile sostituto. La strategia mira a garantire continuità e stabilità alla rosa. L’obiettivo è individuare un profilo adeguato per rafforzare la squadra in vista delle sfide future.

Inter News 24 De Vrij via dall’Inter a gennaio? Lo stimolo Mondiale chiama: la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata! L’obiettivo per sostituirlo. Nonostante la maglia da titolare indossata nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna, complice anche l’infortunio del compagno di reparto Francesco Acerbi, il destino di Stefan De Vrij a Milano appare sempre più incerto. Il centrale olandese, esperta colonna della difesa dei nerazzurri, ha il contratto in scadenza al termine della stagione, ma le sirene del mercato potrebbero suonare con anticipo già nella finestra di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex giocatore della Lazio teme che un minutaggio ridotto possa costargli la convocazione per il prossimo Mondiale e potrebbe spingere per una cessione immediata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij via dall’Inter a gennaio? Lo stimolo Mondiale chiama: la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata! Individuato l’obiettivo Leggi anche: De Vrij può lasciare l’Inter già a gennaio? Dal desiderio Mondiale alla corte dall’estero: 4 club sulle sue tracce! Leggi anche: Inter, anche de Vrij riflette sul futuro: timore Mondiale e ipotesi addio a gennaio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato, l’ex Lazio de Vrij sempre più vicino a lasciare l’Inter: potrebbe sfidare i biancocelesti con questa squadra - Il difensore olandese potrebbe sfidare la Lazio con la maglia del Bologna L’avventura di Stefan de Vrij con la maglia dell’Inter sembra ormai ... lazionews24.com

Stefan de Vrij vuole il Mondiale. Per questo valuterà l'addio all'Inter già a gennaio - Il difensore dell'Inter per questo vuole salutare già in questa finestra. tuttomercatoweb.com

De Vrij firma a gennaio: vuole i Mondiali - L'esperto difensore olandese è pronto a partire a gennaio: l'ultim'ora ... calciomercatonews.com

Contro il Bologna possibili un po' di cambi. De Vrij, Frattesi e Bonny dall'inizio, riposo per Akanji, Barella e Lautaro. Vediamo le scelte di mister Chivu tra poche ore. - facebook.com facebook

#Romano: " #DeVrij via dall' #Inter, lo scenario è concreto. L'olandese potrebbe salutare già a gennaio". Il punto x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.