De Silvestri crede nella Supercoppa Italiana | Una volta che sei in finale vuoi vincere! Ecco come affronteremo la gara

Inter News 24 Il capitano del Bologna, Lorenzo De Silvestri, si è espresso così alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, conquistata dopo aver battuto ai rigori l’ Inter, il capitano del Bologna, Lorenzo De Silvestri, si è espresso così. COME ARRIVIAMO ALLA FINALE DI DOMANI? – « Andiamo leggeri ma anche focalizzati. Adesso dobbiamo recuperare le energie della gara con l’Inter, però abbiamo una voglia e una spensieratezza di stare insieme visto che affrontiamo la nostra prima finale di Supercoppa ed è un momento emozionante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Silvestri crede nella Supercoppa Italiana: «Una volta che sei in finale vuoi vincere! Ecco come affronteremo la gara» Leggi anche: Bologna-Inter Supercoppa, De Silvestri: “C’è rispetto ma ce la metteremo tutta per arrivare in finale” Leggi anche: Supercoppa italiana, Cugini avvisa: «Inter in crescita, è la squadra che ha più voglia di vincere» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. De Silvestri ci crede; CALCIO: Bologna, Italiano ci crede, Ci siamo meritati questa opportunità | VIDEO. MEDIASET - Supercoppa Italiana, Bologna, De Silvestri: "Rispetto per il Napoli campione d'Italia, ma ora vogliamo vincere, serviranno voglia e coraggio per alzare questo trofeo" - Lorenzo De Sivestri, difensore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. napolimagazine.com

