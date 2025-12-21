De Silvestri Bologna | Siamo molto uniti tra di noi con un bel mix di culture I ruoli nello spogliatoio sono precisi

🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo De Silvestri, calciatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa presso l’Al-Awwal Park Stadium alla vigilia del match tra Napoli e Bologna che si disputerà domani sera, ore 20. Di seguito l’intervento integrale. De Silvestri: «Siamo una bella realtà umanamente, abbiamo molti leader». «Noi siamo una bella realtà sotto il profilo umano, ciascuno di noi prende iniziativa di parlare e motivare, di tirar fuori il massimo di ognuno anche con le parole. Questo è molto bello, come nel caso di Orsolini che ci ha motivati tutti. Siamo qua, la Coppa è qui e noi portiamo l’esperienza della finale dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

