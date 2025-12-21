De Rossi torna a casa | Roma-Genoa è una questione di cuore

L’anno che si sta per concludere è stato decisamente speciale in casa Roma: dalla storica cavalcata verso l’Europa realizzata con il tanto amato Claudio Ranieri, arrivato per risollevare una squadra caduta nel più profondo baratro, fino ad accogliere il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, tra scetticismi personali ed ammirazione calcistica. Una montagna russa di emozioni, dunque, per il popolo romanista che si prepara a concludere il 2025 con l’ennesimo brivido, una gara da tuffo al cuore. Non si tratta di un big match sulla carta ma nel cuore dei tifosi la prossima gara varrà molto di più. De Rossi e Gasperini, attuale tecnico della Roma La Roma, infatti, affronterà il Genoa guidato da Daniele De Rossi: per la prima volta, il pubblico giallorosso accoglierà una delle sue più grandi bandiere da avversario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

