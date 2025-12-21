De Priamo presidente della Commissione Orlandi racconta la svolta | Ora Laura Casagrande dica la verità sulla sparizione di Emanuela

“Ci sono molti elementi per poter pensare che fosse una delle ultime, se non l’ultima, tra le amiche della scuola di musica ad aver visto Emanuela. Questo significa che potrebbe aver visto o saputo cosa ha fatto prima di sparire, e con chi eventualmente si sia allontanata”. Lo dice in una intervista a Repubblica Andrea De Priamo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. De Priamo: “Il racconto di Laura Casagrande è cambiato completamente”. Laura Casagrande, “nell’immediatezza della scomparsa fu ascoltata più di una volta e disse di essere uscita dalla scuola insieme a Emanuela. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

