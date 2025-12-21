De Priamo presidente della Commissione Orlandi racconta la svolta | Ora Laura Casagrande dica la verità sulla sparizione di Emanuela
“Ci sono molti elementi per poter pensare che fosse una delle ultime, se non l’ultima, tra le amiche della scuola di musica ad aver visto Emanuela. Questo significa che potrebbe aver visto o saputo cosa ha fatto prima di sparire, e con chi eventualmente si sia allontanata”. Lo dice in una intervista a Repubblica Andrea De Priamo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. De Priamo: “Il racconto di Laura Casagrande è cambiato completamente”. Laura Casagrande, “nell’immediatezza della scomparsa fu ascoltata più di una volta e disse di essere uscita dalla scuola insieme a Emanuela. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Emanuela Orlandi, De Priamo: “Casagrande dica ciò che sa”
Leggi anche: L’appello di De Priamo: «Emanuela sparì e lei fu l’ultima a vederla. Laura Casagrande dica ciò che sa»
De Priamo: “Emanuela Orlandi sparì e lei fu l’ultima a vederla. Casagrande dica ciò che sa”; Caso Orlandi, è un'amica di Emanuela la nuova indagata per false informazioni ai pm; La scomparsa di Emanuela Orlandi, un'amica della 15enne risulta indagata; Emanuela Orlandi, tutti i misteri sull'amica (oggi indagata) Laura Casagrande: le diverse versioni, le dimenticanze e le «vacanze forzate».
Emanuela Orlandi, De Priamo: “Casagrande dica ciò che sa” - Emanuela Orlandi, dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di Laura Casagrande, parla Andrea De Priamo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta ... 361magazine.com
Orlandi, De Priamo: «Almeno una ragazza presente con Emanuela fino all’ultimo momento» - «Qualunque pista esista o qualunque sia la verità che stiamo cercando una cosa è certa: questa verità è custodita da qualche persona che gravitava nel giro delle amicizie di Emanuela Orlandi ... ilmessaggero.it
L’appello di De Priamo: «Emanuela sparì e lei fu l’ultima a vederla. Laura Casagrande dica ciò che sa» - Il presidente della commissione d’inchiesta: «A noi, invece, disse di non averla vista affatto all’uscita della scuola, collocandola completamente fuori da quel contesto» L'articolo L’appello di De Pr ... msn.com
Il presidente della commissione d’inchiesta: «A noi, invece, disse di non averla vista affatto all’uscita della scuola, collocandola completamente fuori da quel contesto» facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.