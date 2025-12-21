Dda respinge la collaborazione del killer dei Casalesi | il caso nuovamente davanti ai giudici
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva negato a Daniele Corvino, alias ‘specchiato’, ergastolano ed esponente di primo piano del clan dei Casalesi, il riconoscimento della cosiddetta “collaborazione impossibile”, requisito necessario. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Inchiesta della Dda sui soldi dei Casalesi, arresti domiciliari per imprenditore
Leggi anche: Pizzo e slot, 13 esponenti del 'gruppo misto' dei Casalesi davanti al giudice
Dda respinge la collaborazione del killer dei Casalesi: il caso nuovamente davanti ai giudici - Corvino sta scontando la pena dell’ergastolo per plurime condanne legate alla partecipazione all’associazione mafiosa dei Casalesi, di cui è stato ritenuto stabilmente inserito almeno fino al 2003, ... casertanews.it
Non molla e spera ancora in un Natale insieme la famiglia che viveva nel bosco di Palmoli La Corte di Appello dell’Aquila ha riconosciuto gli “apprezzabili sforzi di collaborazione” da parte dei genitori dopo l’allontanamento dei minori, per questo gli avvocati s - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.