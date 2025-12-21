Dda respinge la collaborazione del killer dei Casalesi | il caso nuovamente davanti ai giudici

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva negato a Daniele Corvino, alias ‘specchiato’, ergastolano ed esponente di primo piano del clan dei Casalesi, il riconoscimento della cosiddetta “collaborazione impossibile”, requisito necessario. 🔗 Leggi su Casertanews.it

dda respinge la collaborazione del killer dei casalesi il caso nuovamente davanti ai giudici

© Casertanews.it - Dda respinge la collaborazione del killer dei Casalesi: il caso nuovamente davanti ai giudici

Leggi anche: Inchiesta della Dda sui soldi dei Casalesi, arresti domiciliari per imprenditore

Leggi anche: Pizzo e slot, 13 esponenti del 'gruppo misto' dei Casalesi davanti al giudice

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dda respinge la collaborazione del killer dei Casalesi: il caso nuovamente davanti ai giudici - Corvino sta scontando la pena dell’ergastolo per plurime condanne legate alla partecipazione all’associazione mafiosa dei Casalesi, di cui è stato ritenuto stabilmente inserito almeno fino al 2003, ... casertanews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.