Dario Cipullo trovato morto nel Canale Cavour un’amica | Cerchiamo di capire cos’è successo e perché era lì

Un'amica di famiglia del sedicenne scomparso da Novara e trovato morto in un canale: "Stiamo cercando di capire cosa è successo. Quello che però sembra trasparire è che non si sarebbe trattato di un gesto volontario. Siamo di fronte a un tragico incidente". Sedicenne trovato morto nel Novarese: era scomparso dopo una cena con gli amici | Ipotesi incidente; Novara, Dario scivolato nel canale Cavour ad Agognate. Il giallo sulle ultime ore del sedicenne; Squadre di ricerca con gli amici per ritrovare Dario; Trovato morto il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici. Dario Cipullo trovato morto in un canale vicino Novara: aveva 16 anni. Inviato a un amico un vocale con frasi sconnesse - Il sedicenne era sparito venerdì notte dopo essere stato riaccompagnato a casa dagli amici del rugby.

Dario Cipullo trovato morto nel Canale Cavour, un’amica: “Cerchiamo di capire cos’è successo e perché era lì” - Un'amica di famiglia del sedicenne scomparso da Novara e trovato morto in un canale: "Stiamo cercando di capire cosa è successo ... fanpage.it

Dario Cipullo trovato morto in un canale ad Agognate (Novara). L'ultimo avvistamento al centro commerciale, poi il telefono spento - Roma, 21 dicembre 2025 – Tragedia a Novara, dove il sedicenne Dario Cipullo è stato trovato morto oggi poco dopo mezzogiorno.

È stato trovato senza vita Dario Cipullo, il sedicenne di Novara scomparso nella notte tra venerdì e sabato dopo non essere rientrato a casa al termine di una festa a casa di amici

Novara, morto Dario Cipullo nelle acque del Canale Cavour ad Agognate: il 16enne era scomparso venerdì dopo una cena natalizia

