Dario Cipullo trovato morto nel Canale Cavour un’amica | Cerchiamo di capire cos’è successo e perché era lì

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'amica di famiglia del sedicenne scomparso da Novara e trovato morto in un canale: "Stiamo cercando di capire cosa è successo. Quello che però sembra trasparire è che non si sarebbe trattato di un gesto volontario. Siamo di fronte a un tragico incidente". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Choc a Novara, il 16enne Dario Cipullo trovato morto nel canale Cavour: giallo e dolore

Leggi anche: Trovato nel canale Cavour il corpo del 16enne Dario Cipullo: era scomparso nel Novarese

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sedicenne trovato morto nel Novarese: era scomparso dopo una cena con gli amici | Ipotesi incidente; Novara, Dario scivolato nel canale Cavour ad Agognate. Il giallo sulle ultime ore del sedicenne; Squadre di ricerca con gli amici per ritrovare Dario; Trovato morto il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici.

dario cipullo trovato mortoDario Cipullo trovato morto in un canale vicino Novara: aveva 16 anni. Inviato a un amico un vocale con frasi sconnesse - Il sedicenne era sparito venerdì notte dopo essere stato riaccompagnato a casa dagli amici del rugby. ilfattoquotidiano.it

dario cipullo trovato mortoDario Cipullo trovato morto nel Canale Cavour, un’amica: “Cerchiamo di capire cos’è successo e perché era lì” - Un'amica di famiglia del sedicenne scomparso da Novara e trovato morto in un canale: "Stiamo cercando di capire cosa è successo ... fanpage.it

dario cipullo trovato mortoDario Cipullo trovato morto in un canale ad Agognate (Novara). L’ultimo avvistamento al centro commerciale, poi il telefono spento - Roma, 21 dicembre 2025 – Tragedia a Novara, dove il sedicenne Dario Cipullo è stato trovato morto oggi poco dopo mezzogiorno. quotidiano.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.