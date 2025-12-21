Dario Cipullo trovato morto in un canale vicino Novara | aveva 16 anni Inviato a un amico un vocale con frasi sconnesse

È stato trovato morto Dario Cipullo, il sedicenne di cui non si avevano più notizie da un paio di giorni. Il corpo del giovane è stato recuperato senza vita nelle acque del Canale Cavour, nella frazione di Agognate vicino il casello di Novara Ovest della A4. Di Dario non si avevano notizie da venerdì notte, come riportano La Repubblica e La Stampa. Quella sera il ragazzo aveva partecipato a una cena in un alloggio di corso Garibaldi insieme ai compagni di squadra di rugby. Verso l’una di notte, il sedicenne era stato riaccompagnato a casa. Sarebbe sceso a poche decine di metri dalla sua abitazione vicino al supermercato Conad di strada Biandrate dove sarebbe avvenuto il suo ultimo avvistamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

