Dario Cipullo trovato morto in un canale ad Agognate Novara L’ultimo avvistamento al centro commerciale poi il telefono spento

Roma, 21 dicembre 2025 – Tragedia a Novara, dove il sedicenne Dario Cipullo è stato trovato morto oggi poco dopo mezzogiorno. Era scomparso nella notte tra venerdì e sabato, dopo una cena con gli amici di lui si erano perse le tracce: i genitori avevano subito lanciato l’allarme. Una veduta del canale Cavour ad Agognate, in una immagine tratta da Google Maps. Il corpo di Dario Cipullo, il 16enne scomparso in provincia di Novara il 19 dicembre dopo una sera trascorsa con gli amici, è stato trovato nel canale Cavour ad Agognate. Il giovane era stato visto per l'ultima volta intorno all'una di notte nei pressi del centro commerciale San Martino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

