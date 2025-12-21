Dario Cipullo come è morto il 16enne ritrovato nel canale Cavour | la scomparsa dopo la festa con gli amici e la tragica fatalità L' ultimo messaggio all' amico
Morto a 16 anni, forse per una tragica fatalità. Il corpo di Dario Cipullo, il 16enne scomparso in provincia di Novara il 19 dicembre dopo una sera trascorsa con gli amici della squadra di. 🔗 Leggi su Leggo.it
