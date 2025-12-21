Danze d’autore e colonne sonore The Palm Court Quartet raddoppia

Il The Palm Court Quartet propone un programma che unisce danze d’autore e colonne sonore, offrendo un’esperienza musicale raffinata e coinvolgente. La selezione include brani tratte dallo “Schiaccianoci” di Tchaikovsky, i valzer più celebri di Johann Strauss e composizioni di Fritz Kreisler, tutti trascritti per quartetto d’archi. Danze d’autore e colonne sonore, The Palm Court Quartet raddoppia.

Una selezione di danze tratte dallo "Schiaccianoci" di Tchaikowsky, accanto ai valzer più famosi di Johann Strauss e del compositore austriaco Fritz Kreisler, il tutto trascritto per quartetto d'archi. E poi le musiche più celebri delle colonne sonore da film firmate da Ennio Morricone e da Nino Rota. Due concerti da vivere sulle corde pizzicate dagli archetti. Sono quelli che vedranno protagonisti il quartetto d'archi The Palm Court Quartet e che chiuderanno l'annata per il festival itinerante Brianza Classica. Un doppio appuntamento con un ensemble eclettico, abituato ad attraversare i generi e che concluderà degnamente la rassegna per questo 2025.

