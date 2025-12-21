Danneggiato il Babbo Natale con vista sul mare | Gesto vile
Hanno spaccato la faccia al Babbo Natale di Bagnoli. E lo hanno fatto nel senso letterario del termine. Questa mattina, il quartiere a Ovest di Napoli si è svegliato con una brutta notizia. Gli addobbi natalizi realizzati in piazza a Mare sono stati danneggiati da un raid vandalico perpetrato da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
