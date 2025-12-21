DanDaDan tornerà nel 2027 | Science Saru conferma la terza stagione svelando nuove immagini

Tra le rivelazioni di Jump Festa 2026, DanDaDan si è ritagliato un piccolo spazio ma di grande impatto. Nessun effetto sorpresa forzato, ma una conferma che rassicura i fan e rafforza la posizione dell'anime come uno dei titoli più identitari del recente panorama seriale giapponese. Science Saru annuncia ufficialmente la terza stagione di DanDaDan, prevista per il 2027. L'adattamento del manga di Yukinobu Tatsu continua la sua corsa dopo due stagioni di successo, con nuovi sviluppi narrativi e un key visual inedito presentato al Jump Festa 2026. Una crescita costante tra pubblico, manga e animazione per DanDaDan L'annuncio della terza stagione di DanDaDan, in arrivo nel 2027, arriva come una naturale conseguenza di un percorso costruito con attenzione e coerenza.

