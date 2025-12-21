Damiano Caruso sogna in grande per la sua ultima stagione | Vorrei correre Giro e Tour
Roma, 21 dicembre 2025 - Un'ultima stagione nel professionismo da vivere a tutta: parola di Damiano Caruso, che per il suo 2026 sogna la clamorosa accoppiata Giro d'Italia- Tour de France. Le dichiarazioni di Caruso. Proprio il quinto posto ottenuto alla passata Corsa Rosa ha avvalorato l'idea congiunta del siciliano e della Bahrain Victorious di andare avanti per un altro anno: ai microfoni di CyclingUptoDate, Caruso fa anche capire di non aver voglia di chiudere la sua carriera in maniera anonima o banale. "L'anno scorso ho avuto una bella stagione, mi sono divertito e ho sentito ancora il piacere di stare in bicicletta e di fare il mio lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
