Roma, 21 dicembre 2025 - Un'ultima stagione nel professionismo da vivere a tutta: parola di Damiano Caruso, che per il suo 2026 sogna la clamorosa accoppiata Giro d'Italia- Tour de France. Le dichiarazioni di Caruso. Proprio il quinto posto ottenuto alla passata Corsa Rosa ha avvalorato l'idea congiunta del siciliano e della Bahrain Victorious di andare avanti per un altro anno: ai microfoni di CyclingUptoDate, Caruso fa anche capire di non aver voglia di chiudere la sua carriera in maniera anonima o banale. "L'anno scorso ho avuto una bella stagione, mi sono divertito e ho sentito ancora il piacere di stare in bicicletta e di fare il mio lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Damiano Caruso sogna in grande per la sua ultima stagione: "Vorrei correre Giro e Tour"

Leggi anche: Evenepoel pronto a rompere l’ultimo tabù del ciclismo moderno: “Pronto a correre sia Tour e Giro”

Leggi anche: Ariana Grande lascia la musica (per ora): "Il tour 2026 sarà un’ultima grande festa"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Damiano Caruso sogna in grande per la sua ultima stagione: "Vorrei correre Giro e Tour" - E sul feeling con Tiberi: "Quest'anno, dopo le sue difficoltà, mi sono riscoperto più competitivo del 2021, ... sport.quotidiano.net