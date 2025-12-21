Dall?alba fino a notte | Napoli che compleanno
C?era qualcosa di nuovo ieri nel sole, anzi d'antico: i primi raggi che illuminavano il compleanno della città, gli stessi che brillavano su Napoli 2500 anni fa. Allora. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Oggi il compleanno n. 2.500 della città: dall’alba al tramonto, una maratona di eventi con clou al San Ferdinando e a Capodimonte. Nel salone delle festa della reggia Yaman Okur balla tra Pergolesi e Colasurdo - facebook.com facebook
