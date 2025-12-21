Dalla Dc al Pd le correnti di ieri e quelle di oggi L’opinione di Merlo

Dalla Dc al Pd, le correnti di ieri e quelle di oggi. L’opinione di Merlo analizza l’evoluzione delle fazioni interne ai partiti politici, confrontando le modalità e le percezioni nel tempo. Sebbene le correnti della Democrazia cristiana siano spesso state oggetto di critica, è importante riflettere sulle differenze rispetto alle dinamiche attuali. La domanda, almeno credo, è legittima anche perché proprio quelle fatidiche correnti sono tuttora viste ed interpretate come un sintomo del degrado di quel part

Ma le tanto contestate e derise correnti della Democrazia cristiana erano anche solo lontanamente paragonabili alle mille correnti del Pd o a quelle di altri partiti contemporanei? La domanda, almeno credo, è legittima anche perché proprio quelle fatidiche correnti sono tuttora viste ed interpretate come un sintomo del degrado di quel partito che, detto tra di noi, ha contribuito a ricostruire il nostro Paese garantendo 50 anni di libertà, di democrazia, di giustizia sociale e di crescita economica e civile. Ora, come amava sempre ripetere un grande leader democratico cristiano, Guido Bodrato, "la storia della Dc è la storia delle sue correnti".

