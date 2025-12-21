Dalla cena di Natale una visione innovativa del futuro aziendale | Più valore alle persone
Dalla cena di Natale, Bonavita Servizi ha condiviso una riflessione sul futuro aziendale, concentrandosi sull’importanza delle persone. L’evento ha rappresentato un’occasione per rafforzare il senso di comunità e condividere una visione innovativa. Un momento di confronto che sottolinea come il valore delle persone sia alla base della crescita e dello sviluppo dell’azienda. Più valore alle persone.
Il tradizionale pranzo di Natale di Bonavita Servizi si è trasformato quest’anno in qualcosa di più di un semplice momento di festa. L’azienda ha infatti scelto l’incontro con i propri collaboratori come occasione per condividere una visione innovativa del futuro aziendale, fondata su un percorso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
