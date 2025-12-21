Dalla Borsa Merci all' ex Terim passando per viale Storchi | 11 nuove proposte di rigenerazione urbana

Dalla Borsa Merci all'ex Terim, passando per viale Storchi, si delineano 11 nuove proposte di rigenerazione urbana a Modena. Questi interventi si inseriscono nel quadro delle iniziative approvate dal consiglio comunale, che mirano a valorizzare e riqualificare diverse aree della città. Dopo la prima fase di progetti, l’amministrazione si appresta ora a valutare le nuove proposte arrivate nella seconda finestra dell’avviso pubblico per il piano urbanistico generale (Pug).

Dopo la prima "infornata" di progetti di rigenerazione urbana, recentemente votati dal consiglio comunale, l'amministrazione modenese si prepara a valutare i nuovi progetti giunti nella seconda finestra temporale dell'avviso pubblico per l'attuazione del piano urbanistico generale (Pug).Si tratta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

