Dalla Borsa Merci all' ex Terim passando per viale Storchi | 11 nuove proposte di rigenerazione urbana

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la prima "infornata" di progetti di rigenerazione urbana, recentemente votati dal consiglio comunale, l'amministrazione modenese si prepara a valutare i nuovi progetti giunti nella seconda finestra temporale dell'avviso pubblico per l'attuazione del piano urbanistico generale (Pug).Si tratta. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Dalla Borsa Merci all'ex Terim, passando per viale Storchi: 11 nuove proposte di rigenerazione urbana

Leggi anche: Centro storico, l’area progressista lancia due proposte per la rigenerazione urbana

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dalla Borsa Merci all'ex Terim, passando per viale Storchi: 11 nuove proposte di rigenerazione urbana; Pug, 11 nuove proposte: case, alloggi di edilizia sociale e piccoli supermarket; Modena, rigenerazione urbana: altri 11 progetti presentati. C'è anche l'ex Terim; Defibrillatore alla palestra della Scuola Superiore Ferrari.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.