Dalla Barona a CityLife così rinascono due centri sportivi

Due centri sportivi nel quartiere Barona e a CityLife saranno riqualificati tramite investimenti privati, con una gestione di 35 anni e senza oneri per il Comune. La proposta, avanzata da Oxa srl e Avanzi spa, è stata approvata dalla Giunta milanese, che ha riconosciuto l’interesse pubblico. La riqualificazione riguarda i centri “De Nicola” e “Catozzi”, situati rispettivamente in via De Nicola e via Madruzzo.

Due centri sportivi da riqualificare - uno alla Barona, l’altro a CityLife – con soldi privati, in cambio della gestione per 35 anni, senza oneri a carico del Comune: la Giunta milanese ha dichiarato che sussiste l’interesse pubblico sulla proposta congiunta di Oxa srl impresa sociale e Avanzi spa società benefit – le realtà che gestiscono Base Milano – per i centri sportivi comunali “De Nicola“, al civico 3 della via omonima alla Barona, e “Catozzi“, stesso civico ma di via Cristoforo Madruzzo al Portello. Superficie totale 27 mila metri quadrati, da riqualificare con un investimento di 13 milioni di euro – nove per il centro sportivo De Nicola, quattro per il Catozzi –, garantendo, spiegano da Palazzo Marino, "sicurezza, accessibilità e qualità dell’offerta sportiva" che comprenderà calcio a undici, a sette e a cinque, basket, volley, tennis, padel, arrampicata e fitness, spazi per attività ricreativa, avviamento allo sport, allenamenti, tornei ed eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

