Dal tumore al colon alla fiamma olimpica | la rinascita di Ivano Soletti

Da un tumore al colon alla fiaccola olimpica: la storia di Ivano Soletti è un esempio di resilienza e determinazione. Bergamo si prepara a celebrare uno dei suoi rappresentanti, che tra poche settimane avrà l’onore di partecipare ai Giochi di Milano Cortina 2026, simbolo di rinascita e speranza.

Bergamo. Che forza d'animo. Questa è la sensazione principale quando si ascolta la storia di Ivano Soletti, uno dei teodofori bergamaschi che tra poche settimane avrà l'onore di stringere fra le proprie mani la torcia olimpica di Milano Cortina 2026. Ivano ha 69 anni ed abita a Bonate Sopra. La sua è una storia fatta di sport e di rinascita. Da sempre praticante del ciclismo, Soletti corre in bici da quando ha 14 anni. Una passione trasformatasi a tutti gli effetti in un hobby piuttosto serio: tante soddisfazioni raccolte e diversi titoli nazionali in bacheca a livello amatoriale. Una vocazione, quella ciclistica, che non ha offuscato il suo lavoro principale, quello di responsabile controllo qualità in una ditta che si occupa di materie plastiche.

