Dal recapito dei pacchi alle letterine per Babbo Natale | la provincia al terzo posto in Regione per le consegne

In provincia di Ravenna, le consegne di Poste Italiane hanno registrato un incremento significativo, con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dal recapito dei pacchi alle letterine per Babbo Natale, i volumi sono in crescita, confermando l’importanza del servizio sul territorio. La provincia si colloca così al terzo posto in regione per le consegne effettuate.

Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane in provincia di Ravenna con oltre +21% registrato quest'anno, rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente. Numeri destinati ad aumentare in queste settimane in quanto ci troviamo nel pieno cosiddetto "picco pacchi".

