Dal palco di Zelig a quello di Ferrara Antonio Ornano porta in città il suo ‘Ingrato’

Dal palco di Zelig a quello del Teatro Nuovo di Ferrara. Il comico ligure Antonio Ornano arriva in città con lo spettacolo ‘(In)grato’, in programma il 5 marzo 2026 alle 21. I biglietti sono in vendita su Ticketone e Vivaticket: si parte dai 22 euro per la seconda galleria e si sale ai 26 euro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Dal palco di Zelig a quello di Ferrara, Antonio Ornano porta in città il suo ‘(In)grato’

