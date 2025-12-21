Dal Mudec a Palazzo Marino, Milano offre una ricca selezione di tesori artistici e culturali, raccontando la sua storia attraverso l’arte. Tra le opere più significative si trova il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, un capolavoro del Quattrocento che rappresenta un importante esempio del Rinascimento italiano. Questo prezioso pezzo, raramente esposto al pubblico, evidenzia il legame tra passato e presente della città.

Il regalo della città ai milanesi e ai turisti è uno dei più grandi capolavori del Rinascimento italiano: il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, opera del Quattrocento che raramente ha lasciato la sua sede originaria nella chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino, provincia di Macerata. Tanto che nei suoi oltre cinque secoli di storia, il polittico è stato spostato solo tre volte: Ancona 1950, Fermo 1951 e Venezia 1961. L’allestimento a Palazzo Marino rappresenta dunque un evento di rilievo, reso possibile grazie a un lavoro di collaborazione istituzionale e culturale tra enti e amministrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal Mudec a Palazzo Marino. Tutti i tesori da ammirare e la storia attraverso l’arte. Con un occhio all’attualità

Leggi anche: Con "AntìCatt", la Regina mette in mostra i "tesori" del passato tra arte, bellezza e storia

Leggi anche: Scoprire la storia e l’arte. Tour guidato per le strade ad ammirare i palazzi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mostre a Milano tra dicembre e gennaio: guida alle esposizioni da non perdere.

Con “The Moment the Snow Melts” il Mudec di Milano inaugura un’installazione monumentale e unica dell’artista giapponese Chiharu Shiota, in scena fino al 28 giugno 2026. Un paesaggio sospeso di 7 mila fili bianchi e 10mila fogli con pensieri e disegni ch - facebook.com facebook