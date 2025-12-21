Dal campo di battaglia alle piste da sci | record paralimpico per l' ufficiale casertano Paglia

Gianfranco Paglia, Tenente Colonnello dell’Esercito originario di Caserta e atleta tetraplegico, ha scritto una pagina straordinaria dello sport paralimpico stabilendo un nuovo record nello sci di fondo sit-ski. L’impresa è avvenuta ad Armentarola, in Alta Badia, durante la quarta edizione della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

