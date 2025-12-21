Dai motociclisti Randagi su di giri 2mila euro a favore di Aisphem

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera del 20 dicembre, presso il ristorante Rio Verde di Podenzano, il gruppo motociclistico dei Randagi su di Giri ha organizzato una cena solidale a favore di Aisphem (Associazione Italiana per la Sindrome di Phelan-McDermid).L'evento, che ha visto la sentita partecipazione di numerose. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

