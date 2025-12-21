Dai motociclisti Randagi su di giri 2mila euro a favore di Aisphem
La sera del 20 dicembre, presso il ristorante Rio Verde di Podenzano, il gruppo motociclistico dei Randagi su di Giri ha organizzato una cena solidale a favore di Aisphem (Associazione Italiana per la Sindrome di Phelan-McDermid).L'evento, che ha visto la sentita partecipazione di numerose. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Parte la raccolta alimentare a favore dei gatti randagi: l'iniziativa di Torrione Eventi APS
Leggi anche: Perché Chiesa è fuori dai convocati di Inter-Liverpool: Slot non usa giri di parole su di lui
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
Ho raccolto un cane randagio durante una corsa in moto nel 2024, e alla fine è diventato il mio compagno di viaggio a tempo pieno. Nel 2024, io e il mio club stavamo facendo un giro quando ho visto un cane dorato zoppicare vicino alla strada. Ci siamo ferm - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.