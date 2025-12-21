Da Zerocalcare a Di Cesare ecco chi difende i violenti di Askatasuna
Recenti eventi a Torino hanno sottolineato come il centro sociale Askatasuna sia al centro di tensioni tra movimenti antagonisti e istituzioni. Da Zerocalcare a Di Cesare, sono diverse le voci che si sono espresse a sostegno dei violenti, evidenziando la complessità del contesto. La devastazione avvenuta dimostra ancora una volta che il centro sociale torinese non può essere coinvolto in progetti istituzionali.
La devastazione di Torino da parte degli antagonisti di Askatasuna ha confermato, ancora una volta, che il centro sociale torinese difeso dalla sinistra non può essere coinvolto in progetti istituzionali. Chi lo difende mette avanti le iniziative di quartiere per grandi e piccini ma l'altro volto di Askatasuna, quello visto ieri e in decine di altre occasioni negli ultimi trent'anni, non può essere ignorato. Eppure, anche a fronte di questo, anche a fronte degli 11 agenti feriti dalla guerriglia organizzata, c'è chi riesce a puntare il dito contro lo Stato per lo sgombero dell'immobile, occupato da 29 anni abusivamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Il corteo di Askatasuna, 2mila persone in strada. Torino blindata da centinaia di poliziotti. Tajani attacca: “Violenti figli di papà”
