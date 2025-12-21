Da Zerocalcare a Di Cesare ecco chi difende i violenti di Askatasuna

Recenti eventi a Torino hanno sottolineato come il centro sociale Askatasuna sia al centro di tensioni tra movimenti antagonisti e istituzioni. Da Zerocalcare a Di Cesare, sono diverse le voci che si sono espresse a sostegno dei violenti, evidenziando la complessità del contesto. La devastazione avvenuta dimostra ancora una volta che il centro sociale torinese non può essere coinvolto in progetti istituzionali.

