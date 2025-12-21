Da San Patrignano al trionfo televisivo chi è Andrea Delogu vincitrice di Ballando con le stelle 2025

Andrea Delogu, nota conduttrice e personaggio pubblico italiano, è recentemente salita alla ribalta grazie alla sua vittoria a Ballando con le stelle 2025. La sua partecipazione al programma ha rappresentato un importante traguardo nella sua carriera, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo nazionale. Da San Patrignano, passando per il successo televisivo, chi è Andrea Delogu, vincitrice di Ballando con le stelle 2025?

Andrea Delogu ha alzato la coppa di Ballando con le stelle 2025, battendo nell'ultima sfida Francesca Fialdini. Un trionfo costruito settimana dopo settimana insieme al ballerino Nikita Perotti, che ha emozionato il pubblico non solo per la tecnica, ma per l'autenticità del percorso. Una vittoria ancora più significativa perché conquistata nei mesi più difficili della sua vita: il 30 ottobre scorso la conduttrice ha perso il fratello Evan in un incidente in moto, ma ha scelto di continuare la gara trovando nella danza un rifugio per elaborare il dolore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) Maria Andrea Delogu nasce a Cesena il 23 maggio 1982, ma trascorre i primi anni della sua vita nella comunità di San Patrignano, dove i genitori si erano conosciuti durante il loro percorso di recupero dalla tossicodipendenza.

